Conflit Israélo-palestinien : Le président Sissi exhorte à empêcher le déplacement forcé des Gazaouis

XALIMANEWS-Lors d’un forum Chine-pays arabes tenu à Pékin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a lancé un appel pressant à la communauté internationale, a rapporté RFI ce jeudi.

Le chef de l’Etat du pays du Nil a insisté sur l’importance d’empêcher tout déplacement forcé des Gazaouis, soulignant les graves conséquences humanitaires et politiques de telles actions. Al-Sissi a particulièrement mis l’accent sur la nécessité d’une aide humanitaire à long terme pour la bande de Gaza. Il a déclaré : « J’appelle la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire durable à la bande de Gaza. »

Le président égyptien a également abordé la question du blocus israélien, en appelant à sa levée pour permettre un accès libre et sécurisé aux ressources et à l’assistance nécessaires. « Il est essentiel de mettre fin au blocus israélien », a-t-il affirmé, soulignant que cette mesure est cruciale pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens et faciliter la reconstruction de Gaza.