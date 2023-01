XALIMANEWS-Le Mondial 2022 a vécu, avec le sacre de l’Argentine devant la France (3-3, 4 tab à 2). Au Au-delà des distinctions de Messi ( meilleur joueur) et Mbappé (meilleur buteur), le joueur le plus rapide de la competition a été dévoilé, et il ne s’agit pas des 2 monstres, cités plus haut. Le Sénégalais Ismaila Sarr, fait bien partie du top 10 dominé par un Africain, et devance le Bondynois.

