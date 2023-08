XALIMANEWS-Saint-Louis du Sénégal se prépare à accueillir la troisième édition du festival Au Tour Des Cordes, qui se déroulera du 27 au 29 octobre 2023. Cet événement musical tant attendu mettra en vedette la talentueuse artiste malienne Fatoumata Diawara, qui avait déjà enflammé la scène l’année précédente. Aux côtés de Fatoumata Diawara, des artistes du monde entier se réuniront pour célébrer la musique et le patrimoine culturel à travers des instruments à cordes traditionnels et modernes, ainsi que la voix humaine.

Fatoumata Diawara, chanteuse, compositrice et comédienne, est reconnue pour son talent à relier les traditions musicales de son pays à des sonorités et rythmes internationaux. À travers sa musique, elle transmet une identité culturelle tout en militant pour les droits des femmes et de l’humanité en général. Elle a collaboré avec des grands noms de l’industrie musicale, du théâtre et du cinéma tels que Cheik Fantamady Camara, Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Abderrahmane Sissako, -M-, Angélique Kidjo, Philippe Godeau, Disclosure et Lauryn Hill.

Au Tour Des Cordes 2023 propose une programmation musicale éclectique, toujours fidèle à son concept initial : offrir des moments uniques dans des espaces historiques chargés de sens. Le festival, lieu de rencontre des cultures et des musiques traditionnelles, rassemble cette année encore des artistes engagés dans la préservation du patrimoine historique et culturel.

ADVERTISEMENT

Outre Fatoumata Diawara, la tête d’affiche, le festival accueillera le talentueux artiste saint-louisien Tex LbK, Kiko Riuz et son flamenco Âma La Vida, Kiya Tabassian, ambassadeur de la culture perse, le duo Eliza Vellia et Annabelle explorant les territoires musicaux de la Grèce, Hakan Güngör Ensemble avec ses sonorités turques, le violoncelliste Mathieu Saglio et son Quartet, Manuel Heredia/El Berenjeno d’Espagne, Adriano Viterbini, guitariste italien, le duo sénégalais Doudou Diassy et Elisabeth Diédhiou, ainsi que le Moritz Weiss Klezmer Trio, originaire d’Autriche. Tous ces artistes offriront aux festivaliers un voyage musical riche en découvertes et en émotions le temps d’un week-end sur les rives du fleuve.

En plus des concerts, le festival Au Tour Des Cordes proposera des résidences d’ateliers et de masterclass, confirmant ainsi sa vocation de lieu de rencontres et d’échanges culturels. Les mélomanes sont invités à participer à cette nouvelle étape de l’aventure musicale à Saint-Louis, une terre d’hospitalité.

Les différentes scènes du festival, Habib-Faye du Lycée Ameth-Fall, Mabousso-Thiam de l’école Abdou-Diouf et le grand jardin de l’Institut français, accueilleront les artistes qui se relaieront pour offrir des performances exceptionnelles.