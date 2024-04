Décès de Maguette Thiam de Pit-Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

XALIMANEWS-Suite au décès de l’ancien secrétaire général du Pit-Sénégal Maguette Thiam, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhate Faye, dans un messages via ses plateformes digitales, a présenté ses condoléances a ses camarades de part et à sa famille.

« C’est avec consternation que j’ai appris le décès de monsieur Maguette Thiam, professeur agrégé de mathématiques et ancien Ministre. Éducateur dans l’âme, monsieur Maguette Thiam a formé des centaines de cadres qui ont servi l’État au niveau le plus élevé. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses camarades du PIT et au peuple sénégalais. Puisse ALLAH SWT lui accorder Son pardon ». Peut-on lire.