Dérives sur les réseaux sociaux : Pape Alé Niang demande des sanctions comme en France et aux États-Unis

XALIMANEWS- La journée du dialogue national pour la réforme de la Justice a été un moment de communion et de partage. Pour nombre d’acteurs, c’est le lieu de discuter des véritables enjeux pour faire avancer le pays à partir de la justice. Aussi, le tout nouveau directeur de la RadioDiffusion Télévision Sénégalaise estime qu’il faut, tout aussi, faire face à la problématique des réseaux sociaux pour laquelle il semble déjà avoir la solution en main. Selon, Pape Alé Niang, l’acte majeur sera de réformer la démarche et de procéder à l’image des Etats et de la France.