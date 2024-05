Dernière minute : Le Général Magatte Ndiaye succède au Gl Kandé

XALIMANEWS- C’est E-media qui donne les informations. Le Général de brigade Magatte Ndiaye est le successeur de son camarade Kandé, affecté à New Delhi comme attaché militaire. Inspecteur des armes et des opérations à l’Inspection générale des forces armées (Igfa), le nouveau Chef d’Etat-major de l’Armée de terre a été entre 2017 et 2018, le commandant de la force d’intervention de la Cedeao en Gambie (Ecomig). Magatte Ndiaye a servi aussi en Guinée-Bissau, au Burundi, au Darfour et au Mali. Parlant couramment le wolof, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol, il a été diplômé de West Point en 1990 et a suivi une formation militaire et des formations spécialisées. Reste à savoir si le successeur du Général Kandé va cumuler les fonctions de chef des Forces spéciales.