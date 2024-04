Drame à Guédiawaye : Un tailleur assassiné lors d’une dispute, le suspect en cavale

XALIMANEWS-Dans le quartier Baye Laye, situé dans la commune de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye, une tragédie s’est déroulée. Selon les informations du quotidien Les Échos, un tailleur du nom de Ndioula Guèye a été mortellement poignardé. Le principal suspect, un individu nommé P. M. Cissé et connu pour sa toxicomanie, est en fuite.

Selon le récit du journal, le drame a débuté par un différend animé entre une vendeuse de petit-déjeuner locale et le suspect : « Ce jour-là, celui-ci se présente devant le stand et demande à la vendeuse de lui éplucher des oignons. Malgré ses multiples demandes, la vendeuse continue de l’ignorer pour vaquer à ses tâches. En état d’ébriété, Cissé insiste à plusieurs reprises, en vain. Frustré, il élève le ton, profère des menaces et insulte la vendeuse. »

La vendeuse riposte, ce qui provoque la colère de Cissé qui se précipite vers elle. Le tailleur, voisin de la gargote, intervient. Malheureusement, il paie de sa vie son intervention courageuse car, selon les sources du journal, « furieux, le jeune drogué sort un couteau et attaque le tailleur. Il lui porte un coup violent au niveau du cœur avant de s’enfuir », laissant la victime, âgée de 35 ans, succomber à ses blessures.

La victime décède pendant son transfert à l’hôpital. La police a ouvert une enquête. Le fugitif, décrit comme un « délinquant doublé d’un toxicomane dans le quartier », est activement recherché par les autorités, selon le quotidien d’information.