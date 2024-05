XALIMANEWS-Le ministère de l’éducation nationale a annoncé le report de l’examen du Certificat de Fin d’études élémentaires (Cfee) et du Concours d’entrée en sixième.

Dans une note publiée ce vendredi, le ministère de l’Éducation nationale fait savoir que le Cfee et l’Entrée en sixième initialement prévus pour « les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024 sont reportés au mardi 25 et mercredi 26 juin 2024. »