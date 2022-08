Alors qu’elles sont annonçant partantes des élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ( HCCT), du 4 septembre prochain, les coalitions Yewwi Askan wi et Wallu Sénégal réunies au sein de l’inter-coalition rament à contre courant. Les deux grandes coalitions qui ont caracolent 80 députés dans l’inter-coalition des élections du 31 juillet, ont fait savoir ce mercredi en marge d’une conférence de presse, leur non participation à ces joutes. Déthié Fall et Cie soutiennent qu’ils ne participeront pas au scrutin du 4 septembre prochain. Non sans dénoncer l’institution, l’intercoalition estime que le HCCT n’a pas sa raison d’être dans un pays où tout est en urgence. À l’image du mandataire de Yewwi Askan wi, Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Tidiane Youm, feront savoir que la prochaine législature,votera une loi pour la suppression de cette institution budgétivoire. Pour ces opposants au régime en place, cette institution est créé dans le but de caser la clientèle politique. Une nouvelle est un coup dur pour le pouvoir qui attendait à travers la participation de ces deux puissances coalitions crédibiliser cette institution sujette à discussions.

