Emigration clandestine : Sept migrants Sénégalais périssent aux larges des côtes tunisiennes

XALIMANEWS- L’information est de Boubacar Seye (Horizon sans frontières). Quarante et un (41) ressortissants sénégalais, qui avaient embarqué dans une pirogue depuis le port de Sfax, ville tunisienne, épicentre des départs à destination de l’Italie dans la nuit du 15 au 16 Mai, ont vécu la catastrophe.

C’est vers 6 du matin que leur bateau de fortune a chaviré à quelques kilomètres des eaux internationales. Un bilan très lourd de sept (07) morts du côté des sénégalais.

Les rescapés ont été arrêtés par la marine tunisienne avant d’être expulsés vers l’Algérie et la Lybie.

Onze parmi eux ont pu rejoindre leurs camarades dans le désert du Niger dans l’espoir d’être rapatriés au Sénégal.

Ce qui porte à plus de 200, le nombre de jeunes sénégalais qui, depuis des semaines, demandent de l’aide aux nouvelles autorités sénégalaises.