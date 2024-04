Enchères de la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor : L’Etat du Sénégal vient de suspendre la vente le temps de négocier

XALIMANEWS- Une vente aux enchères de livres ayant appartenu à l’ancien président sénégalais Léopold Sedar Senghor, prévue mardi à Caen (Calvados), a été “suspendue” en raison de négociations avec le Sénégal, qui envisage d’acquérir “l’ensemble de la bibliothèque”, a appris l’AFP auprès des organisateurs.



La vente a été suspendue parce que l’Etat sénégalais souhaite engager des négociations avec notre hôtel des ventes et avec l’héritier pour acheter l’ensemble de la bibliothèque”, a déclaré lundi à l’AFP Me Jean Rivola, commissaire-priseur à l’hôtel des ventes de Caen.

La bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes avec chacun la dédicace de leur auteur, pour la plupart “tombés dans l’oubli”, a précisé ce spécialiste des livres anciens, des manuscrits et de l’orfèvrerie.

“L’intérêt de cette bibliothèque, c’est qu’elle permet de voir quelles étaient les affinités intellectuelles de Léopold Senghor, les écrivains avec lesquels il échangeait entre les années 1940 et 1970?, a-t-il estimé, jugeant que cela donne “une photographie des personnalités qui gravitaient autour de M. Senghor et son oeuvre dans l’immédiat après-guerre“.

Selon le catalogue de la vente, ils sont pour la plupart reliés, et proposés à des prix allant de 10 à 40 euros. Rares sont ceux affichés au-delà de 60 euros.

Les livres sont proposés à des prix “abordables“, car “ils n’ont d’intérêt que par la dédicace qui se trouve dedans” or “donner de la valeur à une dédicace, ça reste très subjectif”, a jugé Me Rivola.

“D’ici une quinzaine de jours, s’il n’y a pas d’aboutissement avec l’État du Sénégal dans les discussions, (la collection) sera remise aux enchères“, a-t-il affirmé.

En octobre 2023, le Sénégal avait annoncé avoir acquis 41 objets ayant appartenu à M. Senghor mis aux enchères par l’hôtel de ventes de Caen- pour une valeur totale de 244.000 euros.

Il s’agissait alors de bijoux, de décorations militaires, de stylos plumes en or et divers autres objets.

Poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor a été un chantre de la Négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu’il a fondé dans les années 1930 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas.

Agrégé en grammaire française, il a été le premier Africain membre de l’Académie française. Il est décédé en 2001 à Verson, en Normandie, à l’âge de 95 ans.