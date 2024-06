Enseignement supérieur au Sénégal: Un recrutement de 1500 postes prévu

Le recrutement de 1500 enseignants-chercheurs et de personnels administratifs et techniques est prévu, dans le but de renforcer les capacités de recherche et d’encadrement au sein des établissements d’enseignement supérieur.

L’annonce a été faite au cours d’un séminaire un séminaire de trois jours a réuni les principaux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, du 31 mai au 2 juin à Saly. La rencontre s’est déroulée sous la présidence de Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Les autorités ont également annoncé l’établissement d’un référentiel pour harmoniser les programmes de master à l’échelle nationale. Cette mesure va permettre de garantir la cohérence et une qualité accrues dans l’offre et la formation.