Etats Unis : le patient ayant reçu la première greffe de rein de porc génétiquement modifié est décédé ce dimanche 12 mai

XALIMANEWS-Le média français RFI annonce le décès du receveur de la première greffe de rein de porc génétiquement modifié, ce dimanche 12 mai 2024.

Selon Radio France Internationale qui cite ses médecins, il est actuellement difficile de déterminer si ce décès est directement lié à la transplantation réalisée en mars dernier.L’intervention avait dépassé les quatre heures et Richard Slayman était devenu le tout premier patient vivant à recevoir une greffe de rein de porc génétiquement modifié.

À 62 ans, cet Américain souffrait de maladies rénales en phase terminale, ainsi que de diabète et d’hypertension.L’équipe médicale de l’hôpital de Boston a réalisé cette transplantation, représentant une avancée majeure et un espoir pour des millions de patients en attente de greffes d’organes. Le rein utilisé avait subi une modification génétique pour éliminer les traits porcins et incorporer des gènes humains, réduisant ainsi les risques de rejet.