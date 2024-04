Europe-Guerre électronique : la Russie accusée de brouiller les cartes et le GPS en mer Baltique

XALIMANEWS-La Russie est accusée de mener des opérations toujours plus nombreuses de brouillage des signaux GPS dans le nord de l’Europe, rapporté France 24.

Un incident qui met en alerte les compagnies aériennes, dont les vols peuvent être perturbés par ce type d’attaque et qui attire aussi l’attention sur le potentiel en terme de dégâts des interférences de signaux GPS, d’après le média hexagonal.

Désormais, avion de la Finnair ne va atterrir pendant un mois à l’aéroport de Tartu le deuxième plus grand d’Estonie qui est l’un des rares dans cette zone à ne pas avoir de système alternatif au GPS pour aider les avions à atterrir, a annoncé la compagnie aérienne lundi 29 avril. Et pour cause ? Les incidents liés au signal GPS qui se sont multipliés ces derniers mois dans la région de la mer Baltique.

Selon France 24, si le signal est perdu, impossible d’atterrir en toute sécurité sur le tarmac. La semaine précédente, deux vols de la Finnair, en approche de Tartu, ont dû faire demi-tour au dernier moment pour rentrer à Helsinki faute d’être sûrs de pouvoir compter sur leur GPS.