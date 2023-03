« Ousmane Sonko n’est plus en contrôle judiciaire. Une fois l’instruction terminée, il n y a plus de contrôle judiciaire et nous avons demandé la restitution de son passeport depuis lors et personne ne nous répond. C’est un avocat qui a 33 ans de pratique qui vous le dit. Dés que le dossier est fini et renvoyé devant le tribunal, le juge n’a plus compétence et le passeport est rendu, a déclaré l’un des avocats d’Ousmane Sonko.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy