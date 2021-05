XALIMANEWS: La chanteuse ivoirienne, Dame Logbo Valentine dite « Tina Glamour », mère de feu DJ Arafat, est très en colère contre certaines internautes qui n’hésitent pas à s’en prendre à sa personne. La « dame de fer » de 56 ans s’opposerait, de toutes ses forces, à sa propre maman, Dandi Lou Hélène, qui envisage de mettre en place une fondation, pour gérer les œuvres de l’Empereur de la Chine, mort d’un accident de la route le 12 août 2019 à Abidjan.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Tina Glamour a craché ses vérités à ses détracteurs sur les réseaux sociaux. « Il y a quelqu’un que je ne connais pas, qui passe tout son temps à m’insulter. Il a même dit que du vivant de mon fils, je ne l’aimais pas… Je dis oh, fondation-là, c’est forcé ? Je n’adhère pas, je n’adhère pas. Avec tout le respect que j’ai pour ma mère, ce n’est pas elle qui a gardé mon fils pendant 9 mois dans son ventre… Mais ceux qui me sautent pour aller faire alliance avec ma mère, mais vous êtes des idiots », a-t-elle fait savoir.

« Pendant les funérailles, on me sautait pour aller du côté de ma maman. Vous voulez forcément qu’il y ait des problèmes entre ma mère et moi ? Moi je suis prête pour ça hein. Ceux qui font des vidéos haineuses contre moi, fichez-moi la paix ! Vous pensez que moi je suis là pour étaler mes projets sur les réseaux sociaux ? La Fondation, je n’adhère pas, parce qu’on ne peut pas me surpasser et puis aller vers des gens qui, à la dernière minute, ne parlaient pas avec mon enfant. Mon enfant me disait tout », a révélé Tina Glamour, très affectée par cette affaire.

ADVERTISEMENT

Par ailleurs, Tina Glamour a mis en garde ces internautes qui n’hésitent pas à s’en prendre directement à sa personne sur les réseaux sociaux. « Je ne veux plus que quelqu’un m’insulte sur les réseaux sociaux », a prévenu la maman de de feu DJ Arafat, l’Empereur de la Chine, mort d’un accident de la route le 12 août 2019 à Abidjan.

« Vous dites que vous aimez mémé Dandi Lou Hélène, et vous insultez sa fille. Vous dites que vous aimez Arafat, mais vous insultez sa maman… Même ma propre mère ne peut pas me diriger sur son enfant. Je vous mets en garde, écrivez sur moi encore et vous verrez », menace-t-elle. Un feuilleton ouvert par Tina Glamour et qui pourrait avoir des conséquences désagréables, connaissant les fans de DJ Arafat qui n’ont pas la langue dans la poche.

Le nouvel Afrik.com