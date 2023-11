Kane compte déjà 18 buts en 12 matches de championnat. Ce qui représente, selon Transfermarkt, un impressionnant 1,5 but par match ou 1,54 but toutes les 90 minutes. Sans surprise, ce chiffre est confortablement supérieur à tout ce que Kane a réussi en Premier League au cours de 10 saisons complètes dans l’élite anglaise. Le retour le plus élevé de l’attaquant anglais à Tottenham Hotspur remonte à 2017/18, lorsqu’il a inscrit 30 buts en 37 matches de championnat. Bien que sa moyenne la plus élevée ait été enregistrée l’année précédente, lorsqu’il avait inscrit 1,04 but pour 90 en moyenne. Inutile de dire que la moyenne de Kane pour le Bayern est susceptible de retomber vers sa moyenne de carrière de 0,71 but pour 90, mais pourrait bien rester bien au-dessus de cette moyenne compte tenu de la facilité avec laquelle il semble marquer des buts en Allemagne.

