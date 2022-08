Et de 2 pour les Bavarois, qui enchainent un second succès de rang, devant Wolsbourg. Après la retentissante victoire devant l’Eintracht Francfort en deplacement lorsque de la journée initiale (1-6), les champions d’Allemagne se sont cette fois çi, imposés à la maison devant Wolsbourg (2-0). La victoire bavaroise porte les signatures de Musiala (33e, 1-0) et Muller (44e, 2-0). Sadio Mané est resté muet pour cette fois, après s’être vu refusé un but à la 21ème minute. Avec ce second succès, le Bayern occupe la première place de la Bundesliga, devant Dortmund qui compte le même nombre de points (6), devancé au goal average particulier.

XALIMANEWS-Dans le cadre de la 2ème journée de la Bundesliga, le Bayern et Sadio Mané se sont imposés devant Wolsbourg (2-0), enchainant un second succès de rang. L’international sénégalais buteur lors de la première journée et aligné titulaire en attaque, s’est vu refuser un but .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy