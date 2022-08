XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la large victoire du Bayern de Munich face à Bochum en déplacement (0-7), Sadio Mané s’est fendu d’un doublé, pour ses 2e et 3e réalisations, qui le propulsent au rang des meilleurs buteurs. Mais, le Sénégalais s’est signalé par son fair play, 2 minutes avant de marquer son premier but.

On jouait la 40e minute de la partie et le Bayern menait pas 3 buts à zéro, et sur un centre millimétré de Kimmich, Coman remise de la tête pour Mané, qui marque. Mais le Ballon d’Or africain 2022 assis dans les filets, fait un signe de la main pour montrer à son passeur décisif, qu’il avait marqué de la main. En effet, la balle avait ricoché le poteau avant de trouver la main du MVP et vainqueur de la dernière CAN. Ce comportement classe et fair play, a poussé l’arbitre à aller consulter le VAR et d’annuler ce but. Classe, étonnant et fair play, le natif de Bambali.

On connait la suite, 2 minutes plus tard (42e), Sadio Mané va inscrire le 4e but bavarois, après avoir mystifié un defenseur adverse et cloué le gardien. Il va recidiver à la 60e minute (0-5), avant de céder sa place à la 72e minutes. Le Bayern s’imposera finalement (0-7) pour conforter sa place de leader, tandis que Mané, grâce à son doublé, partage la tête du classement des meilleurs buteur (3 buts), avec son coéquipier Musiala et Onisiwo (Mayence).