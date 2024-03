Football-Bundesliga : le Bayern envisage un duo Zidane-Ribery !

XALIMANEWS-En quête d’un nouveau coach qui va remplacer Thomas Tuchel qui partira en fin de saison, le Bayern de Munich envisage plusieurs solutions sont l’une d’elles mèneraient à un tandem Zidane-Ribery.

«Le FC Bayern Munich et l’entraîneur Thomas Tuchel ont décidé conjointement de mettre fin à la collaboration, qui devait initialement expirer le 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C’est le résultat d’une conversation amicale entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel», Pouvait-on lire sur le communiqué du Rekordmeister daté du 21 février 2024. Depuis, le club bavarois et à la recherche du remplaçant de l’ancien coach du PSG. Et dans cette optique un duo ne serait pas à exclure.

Selon SportBild relayé par Footmercato, un tandem Zidane-Ribéry est envisagé. L’ancien joueur du club, âgé de 40 ans, connaît parfaitement la maison bavaroise et veut y revenir pour entraîner. L’idée était de prendre une équipe de jeunes. Mais une association avec Zidane, dont il serait l’adjoint, serait une solution possible pour les décideurs allemands. Resterait à savoir si Zidane sera intéressé et si cette idée tiendrait encore.