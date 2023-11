Your nominees for Goalkeeper of the Year (MEN) award are in! ? #CAFAwards2023 pic.twitter.com/oduoCRJL2O

L’emblématique Édouard Mendy, le nouveau portier d’Al Ahli dans le Saudi Pro League, Pape Amadou Sy le vainqueur de la CHAN 2022 et gardien de but du FC Seraing en Belgique et Landing Badji, pensionnaire d’Umm Sall SC de Qatar et champion d’Afrique U20 en 2022, sont parmi les 11 nominés pour le trophée de Meilleur gardien africain de l’année. Ils seront en concurrence, entre autres, avec André Onana le portier Cameroun de United, Yacine Boubou le Lions de l’Atlas et portier d’Al Hilal en Saudi Pro League. La concurrence sera rude pour nos Lions portiers.

