Football-Cameroun : les Lions Indomptables se retrouvent avec deux staffs techniques

XALIMANEWS-À moins de deux semaines des rencontres contre le Cap-Vert et l’Angola, la sélection nationale du Cameroun se retrouve avec deux staffs techniques. Une situation inédite.

Marc Brys a été limogé de son poste de sélectionneur à l’issue du comité d’urgence tenu mardi, pour avoir défié Samuel Eto’o. Il lui est reproché des propos irrévérencieux envers le président de la Fecafoot. La Fédération accuse également le Belge d’avoir refusé d’assister à une réunion, d’avoir publié une liste de joueurs et d’avoir organisé une conférence de presse sans son accord. Un autre grief concerne le refus de Marc Brys de communiquer son programme d’entraînement et de transmettre la liste définitive des joueurs pour les deux prochains matches dans les délais impartis. C’est l’ancien sélectionneur des A primes, Martin Ndtoungou Mpile, qui assurera l’intérim. Cette décision de la Fecafoot risque d’accentuer encore davantage le conflit avec sa hiérarchie.

Cependant, pour le ministre des Sports, l’encadrement qu’il a nommé le 2 avril est le seul à avoir une légitimité. Ainsi, ce mercredi, Narcisse Mouelle Kombi a ordonné à la Fecafoot de collaborer avec Marc Brys pour le bien des Lions Indomptables. « Il s’agira d’assurer de bonnes conditions de travail à l’entraîneur-sélectionneur Marc Brys, notamment par la mise à disposition de matériel didactique et des équipements sportifs nécessaires », a-t-il déclaré.

La Fédération Camerounaise de Football était représentée à cette réunion par Prosper Nkou Mvondo, membre de son comité exécutif. « Nous avons participé aux débats », a-t-il confirmé.

Le conflit est devenu de plus en plus surréaliste, notamment après la révélation de la vive altercation entre Marc Brys et Samuel Eto’o avant une réunion. Cet accrochage, filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux, est rapidement devenu viral.