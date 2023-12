Le champion en titre l’Argentin s’est retrouvé dans la poule A, avec le Pérou, le Chili et le vainqueur du match Trinidad et Tobago-Canada. La poule B se compose du Mexique, de l’Équateur, du Venezuela et de la Jamaïque. Invités au tournoi, les États-Unis sont logés dans la poule C avec l’Uruguay, le Panama et à la Bolivie. Quant au Brésil, pensionnaire du groupe D il a hérité de la Colombie, du Paraguay et du vainqueur du duel Honduras-Costa Rica.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy