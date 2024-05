Football : Demba Ba (ancien international), dévoile la genèse de Amitié FC, son parcours professionnel et son passage en équipe nationale du Sénégal

XALIMANEWS-L’ancien international sénégalais Demba Ba, était l’invité de Mohamed El Amine Diop pour Éric Favre TV. Le joueur passé par Newcastle, Chelsea, Besilktas, Basaksehir, a évoqué sa propre structure le club Amitié FC mais aussi sa carrière professionnelle en clubs et celle internationale avec les Lions de la Teranga.

A Saly en marge du tournoi Africa Challenge Cup dont participe son club Amitié FC, l’ancien attaquant des Lions est revenu sur sa reconversion comme propriétaire de club mais aussi le pourquoi cet investissement dans son pays. « J’ai voulu redonner au football local, le football sénégalais. » A-t-il d’abord lâché avant de s’expliquer, « Dans un premier temps, chaque projet qu’on fait ici, il a sa part de projet social. Ce qu’il y a de plus important c’est qu’il y a beaucoup plus de joueurs qu’on va développer, qu’on va essayer d’éduquer qui vont rester ici et d’autres qui vont peut être aller tenter leurs chances en Europe. Mais c’était quelque chose qui était important pour moi de venir, et essayer de développer un petit peu les compétences locales. Je suis très heureux d’être là, et ça fait presque deux ans maintenant et les choses avancent bien. » Le buteur du match Sénégal Cameroun (1-0) du 26 mars 2011 comptant pour les Éliminatoires de la CAN 2012, de revenir sur l’organigramme de son Academy. « C’est important d’avoir des gens qui accompagnent les joueurs, qui sont compétents. Donc j’ai mon partenaire dans le club surtout le directeur qui est ici au quotidien, Fouad un Algérien que je connais depuis la France et qui est venu s’installer ici. Il y a après tous les autres membres qui font partie, en tout cas, dans le côté technique. Ils font partie du staff. » Une bonne équipe sous la direction d’un coach Turc que Demba Ba avait connu quand il était joueur au Besilktas, en plus de Khalifa Seck,Ibrahima Sonko deux Sénégalais, plus un préparateur physique spécialement venu de la France, sans oublier la partie administrative avec beaucoup de gens qui sont employés dans la société. Ces gens essaient de travailler dans le bon déroulement du club.

Quid des difficultés pour mettre en place son projet ? Demba avoue : « Ça a été un petit peut difficile, mais il faut connaître un peu comment fonctionne le monde du business au Sénégal. Vous savez je n’avais jamais fait du business avant au Sénégal à part l’immobilier, donc il faut savoir comment ça fonctionne et puis il faut aller chercher les personnes compétentes, les personnes de confiance pour faire avancer le projet et ça nécessite beaucoup d’argent et j’ai investi depuis énormément d’argent. Mais je suis contente parce qu’on est entrain de faire de belles choses. »

Celui qui a marqué la Premier League anglaise et la Süper Ligi turque est revenu sur sa riche parcours professionnel. » Quand je vois d’où je suis parti et ce que j’ai réussi à atteindre dans ma carrière,vraiment je suis satisfait. Je suis très content. » A avoué l’ancien Lion de la Teranga. Concernant son passage en équipe nationale, l’ancien compère de Papis Demba Cissé dans l’attaque de Newcastle reconnaît qu’il aurait pu mieux faire. » C’est ce que regrette le plus dans ma carrière Ma carrière internationale aurait pu être meilleure, Des choix n’ont pas toujours été bons ou justes, mais je suis content par ce que je suis triste moi même. J’ai jamais compromis quoi que ce soit. » A avoué Demba. « Qu’est ce que je regrette le plus dans ma carrière, je pense que j’aurais pu me mettre encore plus au service de l’équipe nationale. A un moment donné je pouvais ressentir des injustices, alors je pouvais ressentir un manque de professionnalisme et il fallait que je le combatte Mais la meilleure manière de le combattre, ça aurait d’être beaucoup plus présent. Après, le combat que j’ai mené, c’est pour le peuple sénégalais. »