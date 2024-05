Football-Éliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : Riyad Mahrez absent de la liste des Fennecs d’Algérie

XALIMANEWS- pensionnaire du groupe G, l’Algérie qui a engrangé deux victoires contre le Mozambique et la Somalie, s’apprête à disputer ses 3e et 4e sorties. Mais pour les prochains matchs contre la Guinée et l’Ouganda, le nouveau sélectionneur des Fennecs a décidé de se passer des services de Riyad Mahrez.

Ce jeudi, Pektovic l’ancien coach de la Nati suisse qui a remplacé Belmadi qui avait conduit les Fennecs lors des deux premières journées, a annoncé sa sélection pour les deux matches de qualification contre la Guinée et l’Ouganda. Une fois de plus, Riyad Mahrez a été exclu du groupe algérien . Le capitaine algérien, pourtant meilleur passeur de la Saudi Pro League cette saison, ne figure pas dans la liste de l’Algérie, où l’on retrouve des joueurs tels qu’Ismael Bennacer, Youcef Atal, Aissa Mandi et Baghdad Bounedjah. À noter que Youcef Belaili n’a pas été retenu.

https://x.com/LesVerts/status/1796120388222525527?t=AK97BQGfN0XaHKxBfPMmWA&s=19