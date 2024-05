Football-Éliminatoires Mondial 2026/Algérie : la réaction de Mahrez non convoqué, « Cela me tenait à cœur d’être présent, je respecte évidemment le choix du sélectionneur »

XALIMANEWS-Pour les Éliminatoires de la Zone Afrique du Mondial 2026, l’Algérie pensionnaire du groupe G et créditée de deux victoires va rencontrer la Guinée et l’Ouganda. La star des Fennecs, Riyad Mahrez, non convoqué pour ces deux rassemblements a réagi sur sa non sélection.

Riyad Mahrez traverse une mauvaise passe après sa performance décevante à la CAN il y a quelques mois. Malgré les critiques des supporters algériens, il a réussi à retrouver son niveau et à devenir le meilleur passeur de la Saudi Pro League cette saison.

Mais alors qu’on s’attendait à voir l’ancien joueur de Manchester City, revenir en sélection ce jeudi lors de la liste de l’Algérie avec les qualifications au Mondial 2026 à disputer, le coach Vladimir Petkovic a décidé de ne pas l’appeler, arguant qu’il n’avait plus aucune nouvelle de son joueur. Des arguments battus en brèche par Riyad Mahrez . «Je n’ai ni reçu d’appels du sélectionneur ni de la fédération. J’avais une petite gêne au genou, j’ai donc opté pour du repos lors des 2 derniers matchs de championnat afin d’être opérationnel pour ces 2 confrontations pour le mondial 2026 ô combien importantes. Bonne chance à l’EN pour les matchs à venir, cela me tenait à cœur d’être présent, je respecte évidemment le choix du sélectionneur mais je prends acte de cette décision.» A réagi le vainqueur de la Ligue des champions 2023. Ambiance, ambiance !

https://x.com/Mahrez22/status/1796148289181475310?t=as2ntsA0iDZd7EUC1hdxTQ&s=19