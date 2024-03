Football-Equipe nationale : Aliou Cissé publie une liste de 31 joueurs, avec Habib Diarra, Arouna Sangante, Mamadou Lamine Camara, Seydou Sano et Amara Diouf

XALIMANEWS-Ce vendredi, le sélectionneur national Aliou Cissé a publié une liste de 31 joueurs, en vue des matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin qui se joueront les 22 et 26 mars au Stade de la Licorne, à Amiens. Dans ce groupe figurent de nouveaux joueurs et des revenants.

Excepté Youssouf Sabaly qui a décidé de prendre sa retraite internationale, tous les cadres présents à la CAN sont presque dans la liste. Aliou Cissé a aussi profité pour convoquer de nouvelles têtes, comme Habib Diarra le Strasbourgeois qui a décliné les U 20 français, Seydou Sano (Al Ghara), Arouna Sanglante (Le Havre), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) et le jeune profige Amara Diouf (Génération Foot). Dans ce lot, il y’a aussi des revenants, comme Dion Lopy.

Liste des 31 joueurs convoqués

Gardiens (3) : Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Mory Diaw (Clermont)

Défenseurs (10) : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (AS Monaco), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (ESTAC Troyes), Seydou Sano (Al-Gharafa)

Milieux de terrain (10) : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Dion Lopy (Almeria), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane)

Attaquants (8) : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM), Boulaye Dia (Salernitana), Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Amara Diouf (Génération Foot), Bamba Dieng (FC Lorient)