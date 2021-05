Share on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS-Ce soir, sur la pelouse du Stade Dragoes de Porto, Manchester City fera face à Chelsea dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions édition 2021. Les Citizens qui rêvent d’un premier sacre n’auront pas la tache facile face aux Blues, contre qui, ils ont subi 2 défaites de rang et qui comptent remporter un second sacre après 2011-2012.

Ce soir, sur la pelouse du Stade Dragoes de Porto, la Ligue des champions propose une finale 100% anglaise. D’un côté, les Citizens estampillés Golf Persique et qui rêvent d’un premier sacre dans cette compétition, seront opposés aux Blues parrainés russe, et désireux mettre un second trophée de LDC dans leur escarcelle.

Ce sera une opposition entre deux entraîneurs, passionnés de leur art, très méthodique, épousant la même philosophie de jeu, fait de panache, de conservation, de déséquilibre, pour dire, 2 coachs adeptes du beau jeu et qui ne sont pas partisans du cadenas. Le technicien des Skyblues, Pep Guardiola, vainqueur par 2 fois du trophée avec le FC Barcelone (2009-2011), voudrait remporter cette finale pour être au niveau du mythique Bob Paisley avec Liverpool et de Carlo Ancoletti (Milan et Real), tous 2 ayant remporté 3 fois la coupe aux grandes oreilles.

ADVERTISEMENT

Manchester City, champion d’Angleterre cette année, a réalisé une saison aboutie en Premier League, porté par ces cadres, De Bruyne, Mahrez, Ederson, Gundogan, Bernard Sylva mais surtout le jeune Foden, qui incarne la nouvelle vague des Three Lions, un jeune plein de talent, d’insolence et qui a pris du galon dans le dispositif de Guardiola. Avec ce groupe, City, qui a essuyé 3 échecs successifs en quarts de finale, à l’occasion ce soir, d’arriver à son but rêvé : Remporter enfin la prestigieuse Ligue des Champions, priorité absolue des décideurs Émiratis. Dans un bon jour, la formation Mancunienne peut devenir injouable, grâce à ses talents qui jouent une symphonie très bien maîtrisée, avec le Diable Rouge De Bruyne comme chef d’orchestre. Lors des 2 dernières confrontations face à Chelsea, Les Skyblues ne sont pas parvenus à trouver la solution, mais pour ce soir, il va falloir résoudre l’équation que va poser, le fin tacticien Thomas Tuchel, qui a déjà perdu une finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich (2012-2013).

En face, Chelsea, vainqueur en 2011-1012, avec la génération des Drogba, Petr ?ech, John Terry, Lampard, David Luiz, voudra ajouter un autre trophée à sa vitrine qui commençe à crier famine en Ligue des Champions. Sous le direction de Thomas Tuchel, appelé à la rescousse pour remplacer l’enfant de la maison Frank Lampard pour insuffisances de résultats, la formation de Londres s’est tout d’un coup métamorphosée, enchaînant des prestations de haut vol, arrachant la 4e place qualificative en Ligue des Champions au détriment de Leicester. Avec un noyau dur, composé de l’excellent portier sénégalais Édouard Mendy, recruté pour concurrencer l’espagnol Kepa Arrizabalaga et qui réalise une saison somme toute dantesque dans les buts du club londonien. Le Lion sénégalais, a réalisé 8 clean-sheets cette saison en LDC, un record. Cela n’était jamais arrivé pour un gardien d’une équipe anglaise dans cette compétition. Il fait donc mieux que le précédent record de clean-sheets des Blues en Ligue des champions: 7 en 2007/08 et en 2013/14, détenu par son mentor Petr ?ech. L’ancien rennais, sera bien épaulé par Thiago Sylva, le banni parisien décidé à prendre une revanche. Dans l’entre-jeu, Ngolo Kanté sera avec l’excellent Mason Mount et l’allemand Havertz, tandis qu’en attaque, Weiner, Ziyech et Cie pourront faire le job.

Les Blues, qui ont remporté les 2 dernières confrontations disputées cette saison face à City, en championnat retour (2-0) et en demi-finale de FA Cup (1-0), auront un ascendant psychologique face aux Citizens. Cependant, ces derniers, dans leur quête de Graal, voudront faire mentir l’adage qui dit : Jamais deux sans trois. Qui de City ou de Chelsea remportera le trophée Ligue des Champions 2020/2021 ? Réponse dès ce soir.