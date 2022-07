Dans cette partie disputée aux Etats Unis, ce sont les Gunners qui dominent le début de match et ils ouvrent logiquement le score par leur nouvelle recrue Gabriel Jesus, qui bat Mendy d’une pichenette (15e, 1-0). Les protégés d’Arteta doublent la mise 21 minutes plus tard par Martin Ødegaard (36e, 2-0). De retour aux oranges, malgré les changements et l’entrée de Koulibaly, Chelsea continue de couler et encaisse un nouveau but, des oeuvres de Buyako Saka (66e, 3-0), avant qu’Albert Lokonga ne porte l’estocade aux pensionnaires de Stamford Bridge. Pour les debuts du capitaine des Lions de la Teranga, ce fut pas un match qui restera dans annales.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy