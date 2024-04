Football-France/National 3 : l’entraîneur de l’AS Saint Priest viré pour des publications islamophobes

XALIMANEWS-Le football français est encore secoué par une affaire de religion. L’affaire du coach du club de National 3 AS Saint-Priest fait l’actualité.

Des publications sur Facebook de son coach Patrick Petricca, responsable école de foot (U6-U11) du club, ont fait réagir le leader de sa poule en National 3. Le technicien a partagé des messages ouvertement islamophobes relayés par Footmercato : «une femme qui se convertit à l’Islam, c’est comme un noir qui se convertirait à l’esclavage » ou encore «le ramadan n’a jamais, ne fait pas et ne fera jamais partie du patrimoine culturel français.» Des propos graves qui font jaser et fait réagir l’AS Saint Priest.

Dans un communiqué, le club a annoncé virer son coach. «Le Comité directeur, le Maire de Saint-Priest Mr.Gilles Gascon, le Président Mr.Patrick Gonzalez, le Directeur sportif Mr.Robert Mouangué annoncent aujourd’hui le licenciement immédiat pour faute grave de Mr.Patrick Petricca, responsable école de foot (U6-U11), au vu des éléments postés sur ses réseaux sociaux personnels. Les valeurs d’inclusion, de diversité et de respect sont au cœur de l’identité de l’AS Saint-Priest. Tout comportement contraire à ces valeurs n’est pas toléré et fermement condamné. Le club s’engage à promouvoir un environnement où chacun se sent respecté et valorisé, indépendamment de son origine, de sa couleur de peau, de sa religion ou de toutes autres caractéristiques personnelles. L’ASSP tient à présenter ses excuses les plus sincères à toute personne qui a pu se sentir offensée ou blessée. Le club réaffirme notre engagement envers la lutte contre toutes les formes de discrimination.»