Football-King’s Cup Arabie Saoudite : avec un but de Mané, Al Nassr bat Al Khaleej et va défier Al Hilal de Koulibaly en finale

Ce mercredi en demi finale de King Cup d'Arabie Saoudite, Al Nassr avec Sadio Mané buteur, a sorti (3-1) la formation d'Al Khaleej et va défier en finale Al Hilal de Kalidou Koulibaly, victorieux (2-1) d'Al Ittihad le mardi.

Il y aura bel et bien le Derby de Riyad en finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite de football. Après la victoire (2-1) ce mardi des Bleus d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly sur Al Ittihad, les Jaunes d’Al Nassr leur ont emboîté le pas en s’imposant lors de leur confrontation face à Al Khaleej. Lors de cette deuxième demi-finale, Sadio Mané a été décisif en marquant le deuxième but de son équipe, sur un penalty (37e). Les autres réalisations d’Al Nassr sont à mettre à l’actif de Cristiano Ronaldo double buteur (17e et 57e). Al Khaleej mené par 3 buts d’écart a réduit le score à huit minutes du terme par Fawaz Al Terais (82e).