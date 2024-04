Football-Liga : Ivan Rakitic veut ramener Modric en Saudi Pro League

XALIMANEWS-Le milieu croate du Real Madrid, Lucas Modric sera en fin de contrat avec les Merengues en fin de saison. Cependant des négociations sont en cours pour une prolongations. Parallèlement, quelqu’un milite pour la venue du vice-champion du monde 2018 en Arabie Saoudite.

Sûrement, il y’a quelqu’un qui serait content si les négociations n’aboutissent pas entre le Real de Madrid et Modric.

Dans une interview pour Arab News et relayé e par Footmercato, l’ancien milieu du FC Barcelone a expliqué qu’il allait tenter de convaincre Modric de le rejoindre. «Si Modri? vient en Arabie saoudite et ne signe pas pour Al Shabab, il aura des problèmes avec moi (rires). C’est comme un frère pour moi. S’il choisit l’Arabie saoudite, ce sera merveilleux. Je l’appellerais en deux minutes et je ferais tout pour qu’il rejoigne Al Shabab. Mais s’il décide de passer une année de plus à Madrid, nous en profiterons encore un peu, ce serait également incroyable», a-t-il lancé.