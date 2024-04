Football-Liga/Real -Barca (3-2) : Le président du club Blaugrana envisage sérieusement de demander à reprogrammer le Clasico

XALIMANEWS-Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du FC Barcelone, son président Joan Laporta a poussé a fustigé l’arbitrage du Clasico Rel-Barca (3-2) de ce dimanche Et il a fait une sacrée annonce. Les Blaugranas pensent même demander à faire rejouer le match.

Selon les Catalans, l y a notamment un but qui aurait dû être accordé à Lamine Yamal sur un corner de Raphinha. Andriy Lunin s’est interposé au tout dernier moment. Et sans goal line technology et au vu des images de la réalisation TV, difficile de dire si le cuir a franchi, ou non, totalement la ligne de but.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le président Joan Laporta est très amer dans ses propos relayés par Footmercato. « En tant que Président du FC Barcelone, je tiens à faire part de mon insatisfaction envers la mauvaise utilisation de la VAR lors de l’un des matches les plus importants du monde. Comme vous le savez, je n’étais pas un grand défenseur de la VAR, car je crois que nous perdons le caractère spontané du football. Mais maintenant que cet outil s’utilise, il doit servir à prendre la bonne décision et éviter les injustices. Par mes déclarations, je tiens à faire part du malaise au sein des culers, suite à la mauvaise gestion de la VAR hier soir. Je veux aussi rappeler que, même si elle est utilisée depuis un moment désormais, la VAR continue de créer des polémiques et des confusions lors de certains matches, de certaines équipes. Le FC Barcelone souligne que la Liga est suivie par des millions de spectateurs et qu’elle attire du monde mais qu’elle n’est pas exempte de critiques quant à l’utilisation de la VAR, qui fait baisser la qualité de notre produit », a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre, revenant sur l’action controversée.

« Nous avons conscience de la complexité du travail des arbitres, mais c’est justement pour cette raison que des outils comme la VAR doivent leur venir en aide. La compétition doit être plus juste et non le contraire. Hier, plusieurs actions ont été discutables, mais celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre. En tant que Club, nous voulons connaître la vérité sur ce qui s’est passé et nous demandons immédiatement au Comité Technique des Arbitres et à la Fédération Espagnole de Football la totalité des images et des audios concernant cette action », a-t-il expliqué, avant d’aller jusqu’à évoquer le replay de ce match en cas d’erreur avérée.

« Si lors de l’analyse de ces documents, le Club constate une erreur d’appréciation de l’action, il entreprendra toutes les actions nécessaires pour réparer le tort causé, avec la possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable. C’est déjà arrivé en Europe en raison d’une erreur de la VAR. Je veux aussi souligner que même si nous nous focalisons sur cette action, nous ne sommes pas d’accord sur d’autres faits de jeu litigieux où la VAR n’a pas été consultée », a conclu le patron du FC Barcelone. Le message est passé.