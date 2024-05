Football-Ligue 1 France/J32 : Metz malgré Pape Amadou Diallo buteur perd devant Rennes (2-3), Monaco avec Krepin enfonce Mory Diaw et Clermont Foot, le Havre sans Sangante bat Strasbourg privé d’Habib Diarra

XALIMANEWS-Ce samedi se disputait la 32e journée qui va se poursuivre ce dimanche. L’AS Monaco avec Krepin Diatta et le Havre sans Sangante ont disposé respectivement de Clermont Foot de Mory Diaw (4-1) et du Strasbourg d’Habib Diarra (3-1). De son côté, le FC Metz malgré le but de Pape Amadou Diallo a été battu (3-1) à domicile par Rennes

Ce samedi, l’AS Monaco (2e, 61 pts) a consolidé sa place de dauphin, derrière le champion et leader le PSG (1er, 70 pts) Avec Krepin Diatta disputant l’intégralité du match, les joueurs du Rocher ont balayé (4-1) et enfoncé Clermont Foot et Mory Diaw le portier des Lions de la Teranga qui est maintes fois allé ramasser la balle au fond de ses filets. Le succès monégasque porte les signatures de Minamino (16e), Embolo (37e) et Ben Yedder (57e et 87e), alors que Muhammad Cham avait égalisé pour Clermont Foot (18e, 25 pts). Toujours ce samedi, le Havre d’Arouna Sangante et le Racing Strasbourg d’Habib Diarra s’opposaient. Sans les deux Lions de la Teranga non inscrits sur les feuilles de match, ce sont les Havrais qui se sont imposés par 3 buts à 1. Kechta sur un doublé (24e et 65e) et André Ayew 90+6) ont été les buteurs du Havre (15e, 32 pts), tandis que Sissoko a marqué pour Strasbourg (13e, 36 pts). Enfin le FC Metz avec Lamine Camara et Pape Amadou Diallo comme titulaires, ont courbé l’échine à domicile face à Rennes. Pourtant ce sont les Grenats qui avaient ouvert le score par leur buteur Mikautadze (17e), avant que Gouiri n’égalise pour les Rennais (23e).Mais Pape Amadou Diallo va donner l’avantage aux Locaux en fin de première période (45e), pour sa 2e réalisation en championnat. En seconde période, Rennes, renversant, grâce à Théâtre (75e) et Kalimuendo dans le temps additionnel (90+6), va empocher les 3 points du succès, enfonçant le FC Metz (16e, 29 pts) qui retrouve la zone rouge, à deux journée de la fin.