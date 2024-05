Football-Ligue 1 France : message d’adieu de Kylian Mbappé aussi salariés du Paris Saint Germain, « Sans nous, il (le club) va continuer d’exister. Mais sans vous, il n’y aura pas de PSG »

XALIMANEWS-Ce samedi à 19h 00, Kylian Mbappé jouera son dernier match avec le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. Âgé de 25 ans, il quittera le club cet été pour rejoindre le Real Madrid

Cependant, avant de s’en aller du Parc des Princes pour être pensionnaire du mythique Santiago Bernabéu, le Bondynois a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et a ému beaucoup de personnes avec son discours, notamment envers son frère Ethan.

«Votre unique obsession, c’est que nous, les joueurs ainsi que le staff, nous soyons bien. Pour ça et au nom de tous les joueurs, je vous dis merci. C’est vous qui faites vivre le club. Ce club, sans vous, il n’est rien. Sans nous, il va continuer d’exister car le PSG achètera toujours des grands joueurs, les joueurs voudront toujours venir. Mais sans vous, il n’y aurait pas de PSG. Merci à tous d’être venus et bonne chance à tous pour le futur. Je garderai un œil sur vous, quoi qu’il arrive. Merci beaucoup», a salué l’attaquant parisien, dans ses propos relayés par Footmercato et puisés dans le journal Le Parisien, à l’aube de son dernier match avec le club de la capitale.