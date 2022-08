XALIMANEWS-Révélation marseillaise de la saison écoulée, le Sénégalais Bamba Dieng, vit une préparation estivale assez compliquée. Le champion d’Afrique 2022 n’a pas participé à 3 des 5 matchs de préparation des Phocéens. Poussé vers la sortie.

Après une belle saison 0221/2022, ponctuée de belles prestations de sa part (17 titularisations, 1 passe décisive et 8 buts toutes compétitions confondues), le jeune Bamba Dieng espérait confirmer ses belles performances et prendre plus de galon au sein de l’effectif olympien. Mais, avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, la situation du joueur sorti de l’Académie Diambars de Saly, est devenue compliqué. N’entrant pas dans les plans du coach croate d’oû sa position de 5ème choix de l’attaque de l’OM , le Lion de la Téranga a participé qu’à 2 des 5 matchs de préparation de l’effectif marseillais.

Pourtant, tout semblait bien parti pour l’international sénégalais lors des 2 premiers matchs de préparation des Phocéens. Entré en cours de jeu lors du premier match de présaison, qui était aussi le premier du nouvel entraîneur, Igor Tudor, il a inscrit un triplé contre le Marignane-Gignac-Cote-Bleu FC, et après une seconde entrée en jeu contre Norwich, le jeune attaquant n’est pas apparu lors des 3 dernières sorties de l’équipe de la Canebiere. Et selon Footmercato, la situation de Bamba Dieng aurait crispé les supporters. Cependant, après le match face au Betis Séville, Tudor a expliqué certaines choses : « en ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C’est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football ».

Avec l’arrivée probable d’Alexis Sanchez, l’un des rares joueurs marseillais à avoir une belle valeur marchande, devrait être retrogradé dans la hierarchie des attaquants. Dans l’optique d’enrôler le Chilien, les vices-champions de France devraient vendre pour financer l’opération Sanchez. De ce fait, Dieng pourrait etre cédé.

Selon Footmercato, la direction olympienne a expliqué que le Sénégalais est un joueur qui a un contrat et une valeur, que tout dépend des offres, mais que ce n’est pas du tout une obligation de le vendre. Alors que du côté du joueur, on reste sur les mêmes bases : continuer à grandir et performer avec Marseille. Dans le clan Dieng, on fustige aussi le manque de communication du club depuis et lors de la seule et unique discussion qu’il y a eue entre les deux parties cet été. Même l’éventuelle prolongation de contrat dont il était question en décembre dernier lorsqu’il a été revalorisé, n’est plus revenues d’actualité. Quel retournement de situation pour le prometteur Bamba Dieng, après une belle saison sportive 2021/2022.