Ce mardi, lors d’un point presse organisé en présence de Emmanuel Grégoire, premier adjoint, et de l’adjoint aux sports Pierre Rabadan, les élus ont précisé la position de la municipalité. Selon RMC Sport, l’idée n’est pas à une vente de la mythique enceinte à une entreprise privée. Cependant, « la position de la ville est claire: il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des Princes. Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement du Parc. […] La ville ne veut pas vendre. Notre option est le contrat long. Nous souhaitons renouer avec eux des discussions pour que cela se règle le plus rapidement possible. » A indiqué Emmanuel Grégoire devant les journalistes dans ses propos relayés par RMC.

