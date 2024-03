Football-Ligue 1 Sénégal/J17 : choc au sommet entre le leader Teungueth FC et Guédiawaye, le dauphin Jaraaf fera face à l’US Gorée pour le derby dakarois

XALIMANEWS-La 17ème journée de la Ligue Pro sénégalaise débute ce samedi, avec comme attraction le choc entre le leader Teungueth FC et le Troisième Guédiawaye FC. Un autre choc assez intéressant opposera le Jaraaf dauphin du club rufisquois à l’US Gorée, ce sera le dimanche.

Le choc majeur de cette 17ème journée de la Ligue Pro, sera la rencontre entre Rufisquois et Guédiawayois. Leader du championnat, le Teungueth FC (1e, 31 pts) va recevoir le Guédiawaye FC (3e, 25 pts) au stade Galandou Diouf. Les deux équipes sortent toutes deux de victoire, en déplacement et à domicile, respectivement devant la Linguère (1-0) et l’AS Pikine (2-0). Si les Rufisquois s’imposent ils vont repousser leurs adversaires de 9 points, et en cas de succès des Crabes, ils reviendront à 3 points de leurs adversaires. Toujours ce samedi, l’AS Pikine (4e, 25 pts) battue à l’extérieur par GFC, reçoit Dakar Sacré Coeur (7e, 21 pts) qui avait été surpris par le Casa Sport à domicile (1-0). Ce sera un match du rachat pour les deux équipes, qui n’ont pas gagné durant les deux dernières journées. Le dernier match de ce samedi, opposera le Jamono de Fatick (12e, 14 pts) à la formation de l’US Ouakam (9e, 17 pts). Les Fatickois sortent d’un succès (1-0) devant Génération Foot, alors que les Ouakamois concédaient le match nul devant le Stade de Mbour (1-1).

Pour le dimanche, le dauphin du leader, le Jaraaf (2e, 28 pts) auréolé de son grand succès à Saly face à Diambars (3-0) recevra l’US Gorée crédité d’un nul vierge (0-0) lors de la réception de Suneor. Les Verts blancs comptent enchaîner pour mettre la pression sur Teungueth FC si ce dernier gagne ce samedi. Toujours ce dimanche, la Linguère de Saint Louis (8e, 19 pts) va rendre visite au Stade de Mbour, avant dernier (13e, 14 pts). Les Saint Louisiens sortent de défaite alors que les Mbourois avaient contrainte l’USO au nul. A Ziguinchor, le Casa Sport (10e, 17 pts) fort de son succès face à DSC va accueillir Diambars la lanterne rouge (14e, 13 pts). Les Académiciens laminés à domicile (3-0) par le Jaraaf doivent réagir face à des Sudistes désireux enchaîner. Enfin à Deni Birane Ndao, Génération Foot (11e, 15 pts) battue dernièrement par Jamono Fatick, va réceptionner Suneor (6e, 22 pts) qui sort d’un score de parité (0-0) face à Gorée.

Programme 17e journée Ligue Pro Sénégal

Samedi 16 mars 2024

16h 30 Teungueth FC/Guédiawaye

16h 30 Jamono Fatick/Ouakam

16h 30 AS Pikine/Dakar Sacré Coeur

Dimanche 17 mars 2024

16h 30 Jaraaf/Gorée

16h 30 Génération Foot/Suneor

16h 30 Cas Sport/Diambars

16h 30 Stade de Mbour/Linguère