On dirait que la Medina était nostalgique de son Jaraaf, tellement le stade Iba Mar Diop était pris d’assaut par le nombreux public medinois. Aux sons des assicos joués par les Boys de la Médina, les Vert-blancs pouvaient demarrer leur opération rachat. Au cours d’une première mi-temps plaisant où le Jaraaf s’est montré plus dangereux devant une belle équipe saint louisienne, Bouly Junior Sambou, de la tête, ouvre le score sous les vivats des fans hystériques (31e, 1-0). L’avantage est en faveur des Vert-grenat à la mi-temps. Dès la reprise, les Locaux avaient avaient un peu de difficulté avec l’effet du vent, et devaient faire face aux veillées adverses impulsées par leurs bons excentrés. Mais, avec beaucoup de maîtrise, les Médinois vont faire le break par Amirou Kanté, à la suite d’un joli mouvement (77e, 2-0). Sur un renversement de la droite vers la gauche, Ousmane Niang fixe son visage à vis et après une feinte de corps, adresse une passe en profondeur le buteur qui résiste au retour du défenseur de la Linguère et place la balle au fond des filets. Le Jaraaf renoue avec le succès et n’a pas raté ses retrouvailles avec sa base affective. Le public medinois a chanté et poussé les siens vers la victoire.

