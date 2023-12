XALIMANEWS-Dans le cadre de la 9e journée commencée ce samedi, Dakar Sacré Coeur a renoué avec le succès ce dimanche en s’imposant devant la Linguère à Saint Louis (0-1) et redevient leader. L’US Gorée a enchaîné devant Jamono de Fatick (0-1) et occupe provisoirement la 4e place. Les autres bénéficiaires de cette journée qui se termine ce mercredi, sont le Guédiawaye FC et le Stade de Mbour, victorieux de Génération Foot (0-1) et Sonacos (1-0).

