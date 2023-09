Pour les retrouvailles avec la Ligue des champions, le Racing Club de Lens qui se déplaçait en Espagne pour défier le FC Séville, a réussi une belle opération. Avec un bon Nampalys Mendy, titularisé dans l »entre-jeu et crédité d’un bon match en ayant provoqué le premier carton jaune du match après une semelle de Gudelj sur sa personne ((37e), les Sang et Or mené depuis la 9eminute sur un but d’Ocampos ont répliqué par Fulgini (24e, 1-1). Un bon match nul pour le représentant français.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy