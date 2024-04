Football-Ligue des champions UEFA/Barça-PSG (1-4) : Thierry Henry, « les Blaugranas se sont effondrés mentalement à cause d’erreurs, de nombreuses erreurs »

XALIMANEWS-Présent sur le plateau de CBS hier soir lors du match de quart de finale retour de la Ligue des champions opposant le FC Barcelone au Paris Saint Germain, Thierry Henry a livré son analyse sur la re

Pour le sélectionneur des équipes de France U21 et U23 et dans se propos relayés par Footmercato mais puisés dans l’AS, le Barça a adopté une attitude frileuse lors de choc retour.

«Si des erreurs sont commises, vous le payez immédiatement. C’est pourquoi il est si difficile de gagner cette compétition, vous ne pouvez pas commettre la moindre erreur. Barcelone méritait de rester à dix, le penalty était un penalty, mais cela ne veut pas dire qu’il faut encaisser des buts. Ils ont concédé des buts, pas parce qu’ils jouaient à dix, mais car ils ont commencé à paniquer (…) Il y a quelque chose qu’il n’ont pas oublié au PSG : garder la tête froide pour vaincre le Barça et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Contrairement à la belle performance collective des joueurs parisiens, les Blaugranas se sont effondrés mentalement à cause d’erreurs, de nombreuses erreurs. Et cela arrive quand on a peur.» A déclaré le champion du monde 1998.