Football-Ligue des champions UEFA/Demi finale aller/Dortmund-PSG : des retrouvailles épiques pour prendre une bonne option en vue de la finale

XALIMANEWS-Ce mercredi, au Signal Iduna Park à partir de 19 heures, le Borussia Dortmund reçoit le Paris Saint Germain en demi finale aller de la Ligue des champions. Des retrouvailles épiques entre Allemands et Français qui partageaient la même poule en phases de groupes.

Ce mercredi soir, le Dortmund revanchard va recevoir un Paris Saint Germain tout juste auréolé de son 12ème titre de champion de France et à l’effectif au complet.

Cette double confrontation sera un Remake pour les Marsupiaux.En phases de groupe, le PSG avait remporté (2-0) la manche aller au Parc des Princes en septembre, avant de concéder le match nul à Dortmund en décembre au Signal Iduna Park (1-1). Ce soir à partir de 19 heures, le premier acte de la demi-finale de la Ligue des champions se déroulera en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La bande à Marc Reus voudra prendre une option face à Mbappé et compagnie. Mais que ça ne vas pas être aisée, car le PSG version Luis Enrique reste très équilibrée sur toutes les lignes et présente un football-Ligue.bien léché, avec Kylian Mbappé comme guide, flanqué de son lieutenant Ousmane Dembélé, en forme ces derniers moments et qui se met subitement à marquer, sans oublier Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi en défense, en plus de Zaire Emery et Vitinha dans l’entrejeu. Cependant, malgré la valeur des Franciliens, les Allemands ont des arguments à faire valoir et devant leur public, peuvent doucher n’importe qui, avec Matts Hummels en défense, Emre CAN au milieu, Adeyemi, Fullkrug et Jandon Sancho en attaque. Ce choc entre Allemands et Français promet beaucoup.