XALIMANEWS-Ce mardi à 17h 45, le RC Lens et Nampalys Mendy accueillent le Séville FC mardi au stade Bollaert pour le compte de la 6e et dernière journée de phase de poules de Ligue des champions. Les Sang et Or peuvent se qualifier pour la Ligue Europa en terminant à la 3e place en cas de match nul, alors que les Andalous cherchent impérativement la victoire.

