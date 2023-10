Vingt cinq ans après la victoire histoire des Sang Sang et Or à Wembley face aux Gunners, la bande à Nampalys Mendy a remis ça, ce soir à Bollaert dans le cadre de la 2ème journee des phases de groupe pour le compte de la poule B. Menés après un but de Gabriel Jésus dans le premier quart d’heure (14e, 0-1), les Locaux ont égalisé par Thomasson, onze minutes plus tard (25e, 1-1). Un score qui ne bougera pas jusqu’à la pause. En seconde période, le Racing va doubler la mise par Wahi (69e, 2-1) et gardera son avance jusqu’à la fin. Grâce à ce premier succès, Nampalys Mendy crédité d’une belle copie avant de sortir à 18 minutes du terme (72e) et ses partenaires réalisent le coup parfait et s »emparent de la tête du groupe B.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy