A San Siro, dans une belle atmosphère, les Rossoneri recevaient les Spurs avec l’espoir de prendre une bonne option. Dès l’entame du match, les coéquipiers de Fodé Ballo, sur le banc, engagèrent la partie pied au plancher, et expéditifs, ils ouvrirent le score par Brahim Diaz (7e, 1-0), sur un tir de Théo Hernandez repoussé par le gardien londonien. Malgré un Pape Matar Sarr, assez interessant pour ses debuts en Ligue des champions, les Spurs vont s’incliner non sans avoir tenté de revenir. Dans l’autre match de la journée, à Paris, le Bayern de Munich, privé de Mané Neuer, Mazraoui, entre autres, a dominé un PSG sans idée sur un but de l’ancien Titi, Coman (53e, 0-1), et qui a commencé à exister dès l’entrée de Mbappé en seconde période, se créant moult occasions dans en un si peu de temps. Du coup, Milanais et Munichois, prennent une bonne option avant la manche retour.

