Thomas Müller on Instagram: "Mr Lewangoalski, see you soon in Munich" pic.twitter.com/PjFzjnqoDD

Sur ses réseaux sociaux, le Bavarois a envoyé message au Polonais. «M. Lewangoalski (jeu de mot avec goal et Lewandowski, ndlr), on se voit à Munich», a-t-il déclaré en story. Rappelons que Muller et Lewandowski ont joué ensemble au Bayern à 332 reprises (249 victoires, 40 nuls et 43 défaites), pour 19 trophées majeurs dont huit sacres de rang en championnat et une Ligue des Champions à l’été 2020.

