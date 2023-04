Fringuants ces derniers temps, les Partenopei qui réalisaient l’un des meilleurs football d’Europe, ont été chahutés par les Lombards lors des quart de finale aller à San Siro. Leader du championnat avec 14 points d’avance sur son suivant le Lazio, l’équipe de Naples file vers un.nouveau sacre en Série A. Ce samedi, avec une équipe remaniée elle a été contrainte au nul par Hellas Verone. En Ligue des champions, les Partenopei ont remporté un groupe relevé composé de Liverpool, Rangers de Glasgow, Ajax. En huitièmes, l’équipe italienne a écrasé l’Eintracht Francfort et se presentait en favori face aux Milanais lors du match aller malgré l’humiliation (0-4) en championnat devant les Lombards le 2.avril dernier. Mais à San Siro, Naples va de nouveau s’incliner (1-0) et doit renverser la situation ce soir. Dans ce choc retour, les hommes de Spaletti vont devoir faire sans Zambo Anguissa et Kim, suspendus pour cette rencontre. Le milieu de terrain et le défenseur sont deux des grands artisans du bon parcours en Serie A et en Ligue des champions. Cependant, les Napolitains vont récupérer Osimhen. Absent lors des dernières journées, le buteur nigérian est entré en jeu samedi face au Hellas et devrait débuter ce soir. En face, les coéquipiers de Fode Ballo Touré se présenteront avec un effectif quasi complet, privés seulement des joueurs non qualifiés comme Ibrahimovic et Dest. L’AC Milan devrait aligner le même XI que lors des deux derniers succès face aux Napolitains, avec un excellent Mike Maignan dans les buts.

