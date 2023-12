Entre l’OM et l’Ajax durant leurs 2 confrontations en phase de groupe B de la Ligue Europa, c’est 13 buts marqués. Des statistiques impressionnants. Après le nul de la manche aller à Amsterdam (3-3), les Phocéens recevaient les Bataves à l’Orange Vélodrome avec l’obligation de gagner pour décrocher leur qualification en 8es de finales, avant la dernière journée. Dans une partie folle, avec un Ismaila Sarr aligné titulaire, l’OM ouvrait le score sur un penalty provoqué par le Sénégalais (9e, 1-0). Mais dans la foulée, l’Ajax égalisait par Brobbey (10e, 1-1). Les Phocéens doublaient la mise de la tête par Chancel Mbemba sur corner (26e, 2-1). Mais quatre minutes plus tard, ce diable de Bronbey y va de son doublé pour rétablir à nouveau le score (30e, 2-2). De retour des vestiaires sur ce score de parité, Aubameyang encore lui, imite le Batave et inscrit son doublé pour le 3-2 (47e). Entre temps, Ilman Ndiaye avait remplacé Correa sorti sur un tacle de Berghuis, qui a vu rouge (63e). Cependant malgré leur infériorité numérique, les Bataves parviennent à égaliser par Akpom (79e, 3-3). Alors qu’on se diriger vers le scénario du match aller, le très bondissant Ismaila Sarr allait encore provoquer un penalty, permettant à Pierre Emerick Aubameyang de réussir un triplé dans le temps additionnel (90e+3, 4-3), pour donner à l’OM une victoire au forceps. Grâce à ce succès spectaculaire, l’Olympique de Marseille (1er, 11 pts) qui a remporté ses 3 derniers matchs de groupe, décroche son ticket pour les 8es. Dans l’autre match du groupe, Brighton (2e, 10 pts), en déplacement, a dominé (1-0) la formation grecque de l’AEK Athènes (3e, 4 pts) et va accompagner les Olympiens au tout suivant.

