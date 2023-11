Après leur victoire d’entrée face à leurs homologues argentins, le U17 sénégalais s’attaquaient au Polonais ce mardi, dans le cadre de la 2ème journée et pouvaient se qualifier aux 8es de finale, en cas de succès. Pour cette deuxième sortie, après un premier quart d’heure équilibré, les Lionceaux vont trouver l’ouverture par Idrissa Gueye, à la réception d’un centre de Yaya Diémé (18e, 1-0). Les protégés de Serigne Saliou Dia, trouveront le poteau 8 minutes plus tard par Aliou Diallo après une montée rageuse (26e). Dans leur temps fort, les partenaires d’Amara Diouf vont doubler la mise sur un contre son camp de Dominik Szala (30e, 2-0), qui voulait enrayer un centre adverse. Réaliste en attaque, la formation sénégalaise reste solide en défense face aux velléités adverses. Alors que les Lionceaux s’acheminent vers la pause avec cet avantage de 2 buts, le match s’interrompt pour cause de conditions météorologiques défavorables. La partie va reprendre après plus de 40 minutes d’interruption avant que la pause arrive sur cet avantage de deux buts pour le Sénégal. Dès la reprise, les Lionceaux vont mettre 8 minutes pour faire le break par Idrissa Gueye qui réussit le doublé, sur un centre du latéral gauche Alpha Amadou Touré (53e, 3-0). Dans ce festival offensif des Sénégalais, le prodige Amara Diouf se fait discret, malgré quelques tentatives infructueuses. Submergés par la vague blanche, les jeunes européens vont réagir et réduiront le score par Marcel Wojciech (63e, 3-1). Mais les espoirs polonais de revenir à la marque seront anéantis, 3 minutes plus tard par le héros du jour Idrissa Gueye qui réussit un triplé sur une offrande du latéral droit Ibrahima Diallo (69e, 4-1). La star du match, ainsi que Ibrahima Diallo, Mamadou Gning et Amara Diouf, seront remplacés par Serigne Saliou Faye, Cherif Niabaly, Omar Sall et Mamadou Savané. Le score restera inchangé et le Sénégal s’impose sur ce large succès, reste solide leader et décroche sa qualification pour les 8es de finale. En attendant sa prochaine sortie face au Japon le vendredi 17 novembre 2023.

